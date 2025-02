Ali se bliža prelomni prevzem Intela?

Po poročanju časnika The Wall Street Journal naj bi tehnološka giganta TSMC in Broadcom preučevala možnost delitve podjetja Intel.

Članek The Wall Street Journala razkriva, da si podjetje Broadcom želi Intelovih oddelkov za oblikovanje in trženje čipov, medtem ko naj bi TSMC razmišljal o prevzemu Intelovih proizvodnih obratov.

Finančne težave Intela so eden od ključnih razlogov za tovrstne špekulacije. Leta 2023 je njegov proizvodni oddelek zabeležil 7 milijard dolarjev izgube, delnica podjetja pa je padla za 60 %. Poleg tega se Intel sooča s hudim pritiskom konkurence, predvsem iz strani TSMC-ja, in z zamudami pri razvoju novih tehnologij. Vendar pa bi morebitni prevzem lahko naletel na močan odpor ameriške vlade. Ker so Intelove ameriške tovarne strateškega pomena, bi bil prevzem s strani tujega podjetja, kot je TSMC, težko izvedljiv. Bela hiša je že izrazila zaskrbljenost glede tujih naložb v ključne ameriške tehnologije in aktivno spodbuja domačo proizvodnjo čipov prek državnih subvencij.

Čeprav so pogovori v začetni fazi in uradne ponudbe še ni, bi lahko razdelitev Intela pomenila novo prelomnico v polprevodniški industriji, saj bi se podjetja bolj osredotočila na specializacijo, bodisi na oblikovanje čipov bodisi na njihovo proizvodnjo. Vprašanje, ali bosta Broadcom in TSMC lahko našla ustrezne partnerje in presegla politične ter regulativne ovire, ostaja odprto.