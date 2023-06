Ali gredo operativne storitve IT v zaton?

Podpora za delovanje informacijskih sistemov v podjetjih je danes še vedno ena ključnih dejavnosti, ki zagotavlja, da ti kompleksni sistemi delujejo po pričakovanjih. Zato je nekoliko nenavadna trditev družbe IDC, ki v svoji najnovejši raziskavi “Worldwide xOps Census and Forecast, 2022–2027” navaja, da bo ta segment v naslednjih petih letih doživel stagnacijo.

Bolj natančno povedano, IDC napoveduje zmanjšanje potreb po “klasičnih” storitvah vzdrževanja sistemov na lokacijah podjetij, medtem ko napovedujejo vzpon vzdrževalcev, ki bodo imeli kompetence v oblaku. V prednosti bodo strokovnjaki, ki bodo znali vključiti tudi razvojno komponento (DevOps) in upravljanje storitev v oblaku.

IDC je to stagnacijo izrazil tudi v številkah. Povpraševanje po klasičnih operativnih storitvah IT naj bi v naslednjih petih letih vpadalo s stopnjo med 7,8 in 8,2 letno. Po drugi strani pa napovedujejo še bolj izrazito rast na strani strokovnjakov, ko združujejo specifična razvojna znanja z klasičnimi IT operativnimi storitvami. IDC tem profilom pravi xOps.

Največjo rast povpraševanja napovedujejo za strokovnjake, ki bodo združevali IT operativne storitve in upravljanje podatkov (DataOps; rast 17,9% letno) ter področje umetne inteligence (MLOps; rast 20,1% letno). V porastu bo tudi povpraševanje po profilih DevOps, DevSecops, ITOps in še nekateri nastajajoči profili.

Za obstoječe profesionalce in podjetja, ki nudijo IT storitve to pomeni predvsem signal, da bo treba v bodoče strateškega pomena pridobivanje novih kompetenc. To pa ni prav majhna naloga, saj količina dela, ki ga zahtevajo že današnji informacijski sistemi ne upada, zato so profesionalci in podjetja večinoma zelo zasedena. Vprašanje je torej, kdaj in kako opraviti potrebno šolanje in trening za pridobivanje novih kompetenc.