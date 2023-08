Ali ChatGPT vodi družbo OpenAI proti stečaju?

Podjetje OpenAI, avtor priljubljenega servisa za generativno umetno inteligenco ChatGPT, se sooča s prvo veliko krizo, ki je posledica velikega interesa javnosti, a hkrati tudi nedorečenega poslovnega modela. Po poročilu revije Analytics India Magazine družba OpenAI porabi neverjetnih 700.000 dolarjev na dan za delovanje sistema ChatGPT, kar bi družbo lahko pahnilo v finančno krizo, morda celo v stečaj.

ChatGPT je uspeh dosegel z jezikovnim modelom imenovanim GPT, ki lahko ponudi realistične in zanimive pogovore, povzetke ter odgovore o različnih temah. Kljub svojim impresivnim zmogljivostim pa ChatGPT doslej ni uspel ustvariti dovolj prihodkov, da bi OpenAI pokril svoje stroške. OpenAI sicer zdaj poskuša monetizirati svoje novejše različice GPT, vendar poslovni rezultati niso spodbudni. Izgube zaradi razvoja ChatGPT zdaj že presegajo 540 milijonov dolarjev.

Poročilo razkriva, da se baza uporabnikov OpenAI v zadnjih mesecih vztrajno krči. Julija naj bi se število obiskov v primerjavi z junijem zmanjšalo kar za 12%, a je število obiskov še vedno impresivno - okoli 1,5 milijarde na mesec. Ta številka ne vključuje uporabnikov, ki uporabljajo API-je OpenAI, ki razvijalcem omogočajo dostop in integracijo GPT v svoje aplikacije. Število plačnikov storitev ostaja razmeroma majhno.

Zaskrbljujoče stanje podžigajo tudi informacije o konfliktih med soustanoviteljem in izvršnim direktorjem OpenAI Samom Altmanom ter preostalimi strokovnjaki v podjetju. Medtem ko je OpenAI osredotočen na ustvarjanje dobička in razvoj naprednejših različic GPT, Altman glasno govori o nevarnostih in tveganjih umetne inteligence, zlasti če je vlada ne bo regulirala, kar povzroča trenja v družbi. Podjetje je že zapustilo veliko talentiranih strokovnjakov, večinoma so prestopili h konkurenci.

Medtem, ko se OpenAI precej ubada z lastnimi težavami, konkurenca krepi alternativne rešitve. Ena takih je jezikovni model LLaMA 2, ki med drugim omogoča boljše prilagoditve potrebam uporabnikov, tudi v brezplačni različici, zato se številni uporabniki selijo na druge platforme.

Spomnimo se, da je OpenAI v preteklih mesecih pridobil številne zunanje investicije, med katerimi izstopa Microsoftova v višini 10 milijard dolarjev. Pred časom so zastavili načrt o doseganju 200 milijonov dolarjev letnega prihodka v letu 2023 in nato 1 milijarde dolarjev leta 2024, a se glede na trenutno dogajanje ti cilji zdijo popolnoma nerealni. Zato so vse bolj pogoste govorice, da bo OpenAI kmalu postal tarča prevzema od ene od velikih IT družb, najverjetneje Microsofta.