Ali Amazon načrtuje nov podatkovni center na Hrvaškem?

Amazon je v zadnjih mesecih začel pravcato zaposlovalno ofenzivo po celem svetu. Tudi v sosednji Hrvaški je vse več indicev, da Amazon načrtuje otvoritev novih obratov. V javnosti je na primer že objavljen razpis za 14 delovnih mest (menda pa kmalu kasneje do 50 delovnih mest), med katerimi so pretežno delovna mesta za projektante (CAD, BIM), električne inženirje, strojne inženirje in strokovnjake s področja upravljanja kvalitete.

Sodeč po pisanju kolegov iz revije Bug to lahko pomeni le dvoje: Amazon pripravlja nov podatkovni center, najbrž za storitve AWS, lociran na Hrvaškem ali pa nov distribucijski center za dostavo blaga iz spletne trgovine Amazon, kar bi utegnilo biti zanimivo tudi za širšo regijo. Iz doslej znanega je nekaj več možnosti, da gre za podatkovni center, ki bi ga lahko podkrepili kadri s področja električnega inženiringa.

Čeprav nekatere bega, zakaj bi Amazon meril prav na Hrvaško, je tak vstop povsem smiseln. Po tem, ko je Amazon že pokril potrebe velikih držav, se zdaj vse bolj usmerja v nišne trge in trge znotraj posameznih držav. V luči tega, da EU in Hrvaška kot njena članica postavljajo vse bolj stroge pogoje za gostovanje spletnih storitev, je postavitev novih podatkovnih centrov, tudi takih, ki so z omrežne plati bližje odjemalcem (manjša latenca) povsem smiselna.

Še več, iz drugih virov smo zvedeli, da letos Amazon načrtuje zaposliti neverjetnih 55.000 novih delavcev, s čimer bodo povečali število zaposlenih za 20%. Od tega jih bo vsaj 40.000 (!) namenjenih korporativnim delovnim mestom in predvsem tehničnim delovnim mestom, kam sodijo spletne storitve Amazon Cloud in podatkovni centri. Znano je tudi, da bodo nove kadre zaposlili kar v 220 državah, zato je zgoraj opisan scenarij za Hrvaško še kako verjeten.