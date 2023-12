Algoritem AI kot vrhunski somelje

Umetna inteligenca uspešno sledi izvoru vina ter zazna poceni ponaredke.

Ponaredki vin so v industriji velik problem in evropske prodajalce stanejo približno tri milijarde evrov letno. Profesor univerze v Ženevi Alexandre Pouget pravi, da obstaja veliko goljufij z vinom, ko ljudje v svoji garaži ustvarjajo raznovrstne neumnosti, tiskajo etikete in izdelke nato prodajajo za tisoče dolarjev. Zato so raziskovalci pod njegovim vodstvom ustvarili umetno inteligentni program, ki zazna ponarejena vina, pri originalih pa ugotoviti njihov izvor. Slednjega algoritem, ki se je učil na več kot osemdesetih vinih, pridelanih v dvanajstih letih, določi zelo natančno, poleg regije ugotovi celo posestvo, na katerem so bila vina narejena. Program oceni kemikalije v vinu in mu dodeli edinstven podpis z 99-odstotno natančnostjo. Edina pomanjkljivost umetne inteligence je, da letnik vina določi zgolj s 50-odstotno natančnostjo. Kljub temu Pouget pravi, da je njihov program preboj, na katerega bi vsi morali nazdraviti.