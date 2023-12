Objavljeno: 29.12.2023 22:00

Albanija še naprej tarča hekerskih napadov

Albanski parlament in tamkajšnji telekomunikacijski operater One Albania sta bila tarči hekerskega napada, je razkrila albanska agencija za elektronsko varnost (AKCESK). Po uradnih podatkih so napadi izvirali iz tujine, neuradno iz Irana. Odgovornost za napad je v ponedeljek prevzela z Iranom povezana hekerska skupina Homeland Justice.

V sporočilih na Telegramu skupina trdi, da so poleg parlamenta in operaterja napadli še letalskega prevoznika in dva manjša operaterja. Medtem ko One Albania ni imel večjih prekinitev zagotavljanja storitev, je bilo delovanja parlamenta za krajši čas moteno. Hekerji pa niso uspeli izbrisati podatkov, poročajo lokalni mediji.

Albanija je bila že junija lani tarča napada, ki so ga prav tako pripisali Iranu. Tedaj je bil vpliv večji, saj so bile nekaj časa nedostopne državne spletne strani s storitvami za državljane. Dva meseca pozneje je nato Albanija prekinila odnose z Iranom zaradi napada. Iransko zunanje ministrstvo kakršnekoli napade zanika.

Albanija je tarča iranskih hekerskih napadov zaradi nudenja zatočišča članom gibanja Mujahedin-e-Khalq (MEK), ki je od leta 2016 v utrdbi Manëz. Napadi so po podatkih FBI redni že vrsto let, javnost pa je nanje pozorna le, ko se pojavijo posledice na zunanji infrastrukturi.

Foreign Policy

