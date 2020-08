AKOS storil korak naprej proti dražbi frekvenc za 5G

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) je včeraj objavila informativni memorandum, ki predstavlja naslednji korak proti javni dražbi za dodelitev radijskih frekvenc.

Na prihajajoči dražbi bodo na voljo radiofrekvenčni pasovi 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz. Kot pojasnjuje Agencija, želijo z dodelitvijo frekvenc izpolniti tri cilje: tehnično učinkovito podelitev radiofrekvenčnega spektra, ohraniti konkurenco med ponudniki ter podeliti radiofrekvenčni spekter po tržni cen. Po domače: obnašati se morajo kot dober gospodar, saj v najem dajejo javno dobrino, za kar morajo iztržiti primerno ceno, hkrati pa ne smejo pohabiti trga.

Frekvenčni pasovi se oddajajo za nudenje javnih mobilnih storitev in so tehnološko nevtralni. To pomeni, da agencija ne predpisuje, kako natančno se bo posamezni pas uporabljal. Med njimi so tudi pasovi 700 MHz, 3600 MHz in 26 GHz, ki so v EU predvideni za začetek uvajanja tehnologije 5G. Mimogrede, prvo verzijo smo v omejenem obsegu v Sloveniji že dobili, saj je Telekom Slovenije nadgradil svoje bazne postaje. Tudi A1 je že preizkušal 5G v BTC-ju.

Na informativni memorandum lahko zainteresirana javnost poda mnenja in pripombe do srede, 2. 9. 2020. Pričakovati je, da se bo dražba odvila januarja ali februarja 2021.

