Akamai bo ponujal podatkovne baze v oblaku

Družba Akamai, ki velja za enega največjih posrednikov vsebin (content delivery network; CDN) na svetu, je najavilo novo ponudbo informacijskih storitev v oblaku, s katerim se aktivno podaja v tekmo z velikani oblačnih storitev, sicer večinoma dosedanjimi partnerji.

Specifično bo Akamai začel s ponudbo podatkovnih baz kot storitev ali DBaaS (database as a service). V prvi fazi bodo ponujali upravljane storitve na temelju podatkovnih strežnikov MySQL. V načrtu je hitra širitev na druge podatkovne baze, kot so PostgreSQL, Redis in MongoDB. Celota temelji na storitvah podatkovnih centrov Linode 11, ki jih je Akamai prevzel v letošnjem februarju.

Nove storitve naj bi bile zanimive predvsem za obstoječe, tipično globalne stranke družbe Akamai, ki rabijo hitro odzivnost in prepustnost na lokalnem nivoju. Akamai je namreč specialist za posredovanje (caching) podatkov z nizko latenco, pri tem pa lahko računa na omrežje specializiranih strežnikov v več kot 130 državah po celem svetu.

V javnosti je malo znano, da Akamai pomaga velikim družbam dostavljati najbolj priljubljene storitve do končnih kupcev. Med temi so Apple (denimo iCloud), Google (YouTube), Facebook, IBM, Microsoft in Amazon. Na nek način omogoča, da storitve teh velikanov delajo s sprejemljivo odzivnostjo, ne glede na to, kje so uporabniki.

Usmeritev v storitve v oblaku, kot so podatkovni strežniki, se zdi logično nadaljevanje širitve ponudbe družbe Akamai, ki pač izkorišča svoje kompetence in skuša na ta način ponujati storitve, ki ležijo višje v vrednostni verigi spletnih storitev. Zelo verjetno je, da so podatkovne baze le prvi korak, kasneje pa bodo priključili tudi druge programske storitve. Naslednji kandidat so najbrž robne storitve v navezavi z napravami IoT.

Vprašanje je, kako bodo na ta korak reagirali drugi ponudniki storitev v oblaku. Za zdaj Akamai šele začenja s ponudbo, torej z zelo majhnim tržnim deležem. Vprašanje je tudi, po kakšni ceni bodo ponujali storitve, medtem ko o kakovosti storitev ne gre dvomiti. Vsekakor pa je prihod novega ponudnika dobra novica za širitev konkurence na trgu.