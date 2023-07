Objavljeno: 3.7.2023 05:00

AirPods bodo v prihodnosti merile temperaturo in preverjale sluh

Applove slušalke AirPods, ki so v sedmih letih prehodile osupljivo pot od hudih kritik do vsesplošnega odobravanja, dobivajo nove funkcije. Za naslednjo verzijo Apple preizkuša dve novi funkciji: merjenje telesne temperature in kontrolo sluha.

Eden izmed ključnih dejavnikov za velik uspeh AirPods so bile hitre izboljšave in spremembe z novimi verzijami, čemur se Apple ne želi izneveriti. Rezultat je namreč večmilijardni zaslužek in nepričakovano dejstvo, da oddelek Wearbles, Home in Accessories raste bistveno hitreje od iPad ali Mac. AirPods so sčasoma dobivali podporo za komunikacijo s Siri brez kretenj, daljšo avtonomijo, odpravljanje hrupa, verzijo Max za čez ušesa itd.

Sedaj pa so časi, ko je moderno vse povezano z zdravjem. Pametne ure, pametne zapestnice in tudi pametni telefoni merijo korake, srčni utrip, oksigenacijo krvi, spanje in številne druge parametre. Logičen korak, ki si ga lahko privoščimo s slušalkami, pa je merjenj temperature in kakovosti sluha. Poleg tega Apple načrtuje še cenejšo verzijo za kupce s plitvejšim žepom, polnjenje z USB-C in seveda integracijo z naglavnim kompletom Vision Pro.

Zlasti ideja s kontrolo sluha je perspektivna, a zaradi regulative in potrebnih dovoljenj najbolj oddaljena. Vse ostalo pa se lahko zgodi precej prej. Glede na triletni cikel izhajanja AirPods, lahko več pričakujemo leta 2024 ali 2025.

Bloomberg