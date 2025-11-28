Objavljeno: 28.11.2025 05:00

AirDrop na Googlovem Pixelu je praktična korist evropske zakonodaje

Ko je Google ponudil dostop do AirDropa na novih telefonih Pixel, smo se nemalo presenečeni vprašali, ali je Google sam neuradno zlomil Applov protokol ali pa je Apple potihoma sodeloval. Izkazalo se je, da gre za posledico evropske zakonodaje, ki od proizvajalcev terja standardizacijo in interoperabilnost številnih funkcionalnosti. Tako kot bo WhatsApp podpiral tudi druge odjemalce, tako je moral Apple odpreti AirDrop.

Rezultat je nadvse simpatičen in praktičen, saj lahko s funkcijo QuickShare na Androidu najdemo tudi vse Applove naprave, ki v AirDropu vključijo globalno vidnost. Za zdaj to omogoča le Pixel 10, a bodo sčasoma funkcijo razširili, so obljubili. Google pri tem ni imel nobenega sodelovanja od Appla, so kasneje neuradno potrdili.

A implementacijo AirDropa je posredno omogočil evropski akt o digitalnih trgih (DMA). AirDrop uporablja Bluetooth za iskanje naprav, nato pa hitri lokalni (peer-to-peer) WiFi za prenos datotek. Oboje podpirajo praktično vse mobilne naprave dandanes. Apple je na tej infrastrukturi uporabljal lasten protokol AWDL (Apple Wireless Direct Link), ki ga ne pozna nihče drugi. Nova zakonodaja pa je Apple prisilila, da so podprli tudi znani Wi-Fi Aware, pri razvoju katerega so tako ali tako sodelovali. Nenadoma lahko AirDrop vidijo vsi.

Wi-Fi Aware podpirajo naprave z iOS 26 in novejšimi, tu pa bo deloval tudi AirDrop z Androidom. Za vse ostale še vedno ostaja PairDrop, o katerem smo že pisali.