Objavljeno: 1.10.2025 07:00

Afganistan ostal brez interneta

Skorajda neverjetno se sliši, da lahko kakšna država ostane povsem brez povezave z internetom, a poti do takšne osame je več. V noči s ponedeljka na torek se je to zgodilo v Afganistanu, saj so Talibani prekinili internetno povezljivost. Uradne izjave iz Afganistana še ni.

Posledice so mnogotere. Letalski promet nad državo je praktično izginil, letov v državo in iz nje ni več. Prekinjene so številne nujno potrebne storitve, vključno z izobraževanjem po spletu, bančnimi in plačilnimi sistemi. Izpadla so tudi mobilna in fiksna omrežja, zato je komunikacija znotraj države izjemno otežena.

Združeni narodi so popolni izklop povezljivosti označili za škodljiv in pozvali k takojšnji vzpostavitvi internetne povezljivosti. Svarijo, da izklop interneta ogroža gospodarsko stabilnost in poslabšuje že tako potekajočo humanitarno krizo.

Da gre za namerno dejanje, ni dvoma. Izpad se je začel v oddaljenih provincah, nato pa se je širil po državi, naposled v prestolnico. Trenutno se zanašajo na tista mobilna omrežja, ki še delujejo. Banke so zaprte, v trgovinah sprejemajo le gotovino.