Adobe za 1,9 milijarde ameriških dolarjev prevzema Semrush

Adobe je sporočil, da bo za približno 1,9 milijarde dolarjev v gotovini prevzel podjetje Semrush, enega najbolj znanih ponudnikov orodij za optimizacijo iskalnikov.

Z nakupom želi podjetje okrepiti svoj nabor marketinških storitev in se pripraviti na prihodnost spletne vidnosti v času umetne inteligence. Adobe bo za delnico Semrusha ponudil 12 ameriških dolarjev, kar je skoraj dvakrat več od zadnje cene delnice. Semrush je imel ob zadnjem trgovalnem dnevu približno milijardo dolarjev tržne vrednosti.

Prevzem prihaja v času, ko podjetja vse več vlagajo v to, da so njihove vsebine vidne tudi v kontekstu novih umetno inteligentnih orodij. Generativni agenti, klepetalniki in UI brskalniki postajajo ključni del uporabniške izkušnje, saj z njimi iščemo novice, nakupujemo, načrtujemo potovanja in še več. Po podatkih Adobe Analytics je bil obisk spletnih trgovin s posredovanjem umetne inteligence letos za 1200 odstotkov višji kot lani. Semrush se je na spremembe odzval z razvojem metode Generative engine optimization (GEO), ki združuje klasične SEO-metode z optimizacijo za UI-sisteme, kot so ChatGPT, Claude, Copilot, Grok in Perplexity. Njihovo novo orodje podjetjem pomaga spremljati in izboljševati vidnost njihovih strani v teh modelih.

V podjetju Adobe verjamejo, da bo prevzem ključen za prihodnost digitalnega marketinga. Vidnost blagovnih znamk se z generativno umetno inteligenco hitro spreminja, podjetja, ki teh priložnosti ne izkoristijo, pa tvegajo izgubo relevantnosti in prihodkov.