Objavljeno: 20.11.2025 13:00 | Teme: Adobe, umetna inteligenca

Adobe za 1,9 milijarde ameriških dolarjev prevzema Semrush

Adobe je sporočil, da bo za približno 1,9 milijarde dolarjev v gotovini prevzel podjetje Semrush, enega najbolj znanih ponudnikov orodij za optimizacijo iskalnikov.

Z nakupom želi podjetje okrepiti svoj nabor marketinških storitev in se pripraviti na prihodnost spletne vidnosti v času umetne inteligence. Adobe bo za delnico Semrusha ponudil 12 ameriških dolarjev, kar je skoraj dvakrat več od zadnje cene delnice. Semrush je imel ob zadnjem trgovalnem dnevu približno milijardo dolarjev tržne vrednosti.

Prevzem prihaja v času, ko podjetja vse več vlagajo v to, da so njihove vsebine vidne tudi v kontekstu novih umetno inteligentnih orodij. Generativni agenti, klepetalniki in UI brskalniki postajajo ključni del uporabniške izkušnje, saj z njimi iščemo novice, nakupujemo, načrtujemo potovanja in še več. Po podatkih Adobe Analytics je bil obisk spletnih trgovin s posredovanjem umetne inteligence letos za 1200 odstotkov višji kot lani. Semrush se je na spremembe odzval z razvojem metode Generative engine optimization (GEO), ki združuje klasične SEO-metode z optimizacijo za UI-sisteme, kot so ChatGPT, Claude, Copilot, Grok in Perplexity. Njihovo novo orodje podjetjem pomaga spremljati in izboljševati vidnost njihovih strani v teh modelih.

V podjetju Adobe verjamejo, da bo prevzem ključen za prihodnost digitalnega marketinga. Vidnost blagovnih znamk se z generativno umetno inteligenco hitro spreminja, podjetja, ki teh priložnosti ne izkoristijo, pa tvegajo izgubo relevantnosti in prihodkov.

Vedno je kriv DNS!

Balon pušča Pro et contra – običajni ali tanki telefoni?

Uvodnik: Vedno je kriv DNS! V katero smer nese svetlobni žarek?

Ko članek shranimo za kasneje Nevarnost v naročju

Agenti UI v boju proti eksploziji kibernetskih groženj Branjenje obzidja je stvar preteklosti Hrbtenica digitalne odpornosti

Kariera v IT, Roman Thaler, CODATIVITY Software Solutions

Larry Ellison - Od reveža do bogataša Zgodovina telekomunikacij v Sloveniji - Terminalska omrežja

Ranljivi jeziki so obsojeni na počasno smrt

Naredi sam prenosnik

Sveži zrak Tanek, hiter in … drag! Umetna inteligenca povsod

500-tica s plusom Domači oblak

Prestopni iOS Super mikroračunalniki za mobilne projekte Umetna inteligenca za delovni vsakdan

Androidni intervali Naš izbor na Androidu Naš izbor za iPhone Z aplikacijo proti povišanemu krvnemu tlaku

