Adobe vam za 500 fotografij banan plača 60 ameriških dolarjev

Adobe za potrebe učenja umetne inteligence uporabnikom ponuja odkup njihovih fotografij.

Umetno inteligentni generatorji slik so učinkoviti le, če so naučeni na podlagi realnih slik. Da ne bi kršil avtorskih pravic, Adobe za učenje lastnega generatorja Firefly uporablja legalno pridobljene fotografije svojih uporabnikov. Izdelke išče s pomočjo posebnih nalog, ki zahtevajo od 500 do 1000 specifičnih fotografij. Med njimi najdemo slike ust in rok neznancev ter tudi že omenjene banane. Za prve Adobe trenutno plača 80 ameriških dolarjev, za druge dvajset manj. Profesionalni fotografi se s temi nalogami bržkone ne bodo ukvarjali, saj bi stroški rekvizitov in porabljenega časa za fotografiranje ter prenos slik presegali njihov dejanski zaslužek.

Adobe je zagotovil, da naložene in prodane slike ne bodo dodane v njihovo zbirko fotografij in jih lahko uporabniki brez pravnih zadržkov tudi po prodaji pošljejo še drugim storitvam za fotografije. Če vas mika, naj se slika!