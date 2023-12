Adobe in Figma odpovedala 20 milijard vredno združitev

Podjetje Adobe in priljubljena sodelovalna platforma za razvoj uporabniških vmesnikov sta sporočila, da prekinjata svoj sporazum o združitvi.

Pritisk regulatorjev EU in Velike Britanije je bil prevelik, da bi podjetju Adobe uspelo za 20 milijard ameriških dolarjev prevzeti priljubljeno sodelovalno spletno platformo Figma. Posledično bo Adobe moral Figmi plačati odškodnino v višini milijarde dolarjev v gotovini. Predsednik in izvršni direktor podjetja Adobe, Shantanu Narayen, je v izjavi povedal, da se obe vpleteni stranki ne strinjata z ugotovitvami regulatorjev, a ugotavljata, da je v interesu obeh, da nadaljujeta samostojno.

Regulatorji so izrazili skrb, da bi Adobe s prevzemom Figme, hitro rastoče platforme za oblikovanje digitalnih izdelkov, ki je bolj priljubljena od tekmečevega programa Adobe XD, škodoval inovacijam, ki bi se lahko zgodile, če bi Figma ostala samostojna. Oblikovalci so skrbi ob napovedi združitve septembra 2022 podprli, a jih je Adobe do zdaj kategorično zavračal. Konec veselja je predstavljal predlog za odobritev združitve britanskega telesa Competition and Markets Authority (CMA), po katerem bi Adobe moral opraviti znatno razdelitev sredstev, izvorne kode in inženirjev, da bi zadostil pogojem zdrave konkurence.