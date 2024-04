Adobe Acrobat dodaja generativno umetno inteligenco za klepete z dokumenti

Adobe je v svoj priljubljeni program Acrobat za upravljanje dokumentov PDF dodal novega pomočnika za generativno umetno inteligenco, ki lahko olajša iskanje in razumevanje informacij v dolgih dokumentih.

Novo orodje Acrobat AI Assistant zna povzemati vsebino datotek, odgovarjati na vprašanja in priporočati dodatne informacije na podlagi vsebine, kar uporabnikom omogoča enostaven klepet z dokumenti. Novi asistent je na voljo kot plačljiv dodatek za profesionalne (plačljive) različice Acrobata, mesečno pa bo zanj treba odšteti 5 dolarjev.

Poleg povzetkov zna program izdelovati tudi inteligentne citate, s katerimi uporabniki lahko preprosto preverijo vir odgovorov AI Assistanta. V odgovorih so tudi povezave, ki omogočajo hitro navigacijo po dolgih dokumentih. Zbrane informacije iz več odgovorov je nato možno preprosto prekopirati v druge programe in dokumente. Ob zagonu lahko AI Assistant tudi oceni vsebino dokumenta in priporoči vprašanja, ki bi jih uporabniki morda želeli raziskati.

Za nameček AI Assistant omogoča enako izkušnjo iskanja tudi z drugim podprtimi formati dokumentov, kot so dokumenti Word in PowerPoint. Adobe poudarja, da AI Assistant uporablja preverljive protokole za varnost podatkov, pri čemer se nobena vsebina dokumentov ne shrani ali uporabi za usposabljanje AI Assistanta brez privolitve uporabnikov.