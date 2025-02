Objavljeno: 26.2.2025 07:00

Activision priznal uporabo umetne inteligence

Več kot leto dni po čedalje glasnejših očitkih, da Activision za razvoj vsebine za franšizo Call of Duty uporablja umetno inteligenco, so to tudi uradno priznali. Bilo je namreč nenavadno, kako so zmogli tako hitro dodajati nove in nove elemente. Sicer ima Activision več kot deset tisoč zaposlenih, zato bi bilo možno tudi, da gre za človeško delo.

Sedaj pa so v uradni izjavi zapisali: »Naša ekipa uporablja generativno umetno inteligenco za pomoč pri razvoju nekaterih objektov v igri.« Kateri so ti elementi, niso razkrili: šlo bi lahko za vse od krošenj dreves v ozadju do orožij. V Black Ops 6, ki je izšel pred nekaj tedni, se na primer med nalaganjem igre pojavi posnetke zombi Božička, ki ima šest prstov.

Skupnost ni bila presenečena. Večina odzivov je bila sarkastičnih, češ da brez priznanja na to ne bi nikoli posumili. Kot kaže, je Activision umetno inteligenco uporabljal vsaj od julija 2023.