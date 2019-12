A1 že preizkuša 5G

Objavljeno: 19.12.2019 16:34

A1 je postavil prvo testno bazno postajo s tehnologijo 5G, z njo nameravajo preizkusiti zmogljivosti omrežja 5G in oceniti morebitne vplive tehnologije na okolico.

Poudarjajo, da gre zaenkrat le za testno postavitev, pri tem izhajajo iz izkušenj skupine A1 v drugih državah, zlasti v Avstriji, kjer bo A1 v začetku prihodnjega leta že ponudil prve komercialne storitve. Prikazali so hitrost prenosa okoli 700 Mb/s, teoretično gredo hitrosti do 1 Gb/s. Bazna postaja je na njihovi poslovni stavbi v ljubljanskem BTCju, ta je sicer tudi partner pri projektu, delovanje je bilo prikazano na Huaweijevem telefonu in preko mrežnega vmesnika podjetja Nokia, finsko podjetje stoji tudi za samo bazno postajo. Zanimivo, da je bazna postaja tehnologije 5G kar petkrat dražja od postaje za tehnologijo 4G, ob tem potrebujejo tudi večje število postaj za enako pokritost, slabša je tudi prodornost v stavbe.

Seveda so se dotaknili tudi bojazni, povezave z učinkom na okolje. Kot je povedal Peter Gajšek iz Inštituta za Neionizirana sevanja predstavlja sevanje omrežja 5G le okoli 1% dovoljenih vrednosti – in še to pri polno izkoriščeni hitrosti (torej aktivni komunikaciji). Kot je poudaril je skupna vrednost sevanja vseh mobilnih tehnologij okoli 5% dovoljene mejne vrednost, s tem, da je naša zakonodaja med bolj strogimi. Največ sevanja je sicer na račun tehnologije 2G, torej te, ki nam je v devetdesetih prinesla med drugim tehnologijo SMS. Podatke o elektromagnetnem polju, ki ga oddaja bazna postaja, si lahko vsak ogleda na spletni strani A1.si/5g.

Tehnologija 5G je sicer še vedno v razvoju, končni standard naj bi bil potrjen leta 2021. Omenili so sicer že nekaj pilotnih projektov, denimo navezo z avstrijskimi železnicami, kjer so s podatkovnimi moduli 5G olajšali in izboljšali sledljivost tovora, a neke očitne potrebe po tej tehnologiji vsaj v tem trenutku še ni.