92% programerjev uporablja za kodiranje tudi umetno inteligenco

Raziskava GitHuba dokazuje, da so razvijalci posvojili možnost generiranja programske kode z uporabo generativne umetne inteligence in velikih jezikovnih modelov (LLM) precej hitreje, kot bi pričakovali. Še pred nekaj meseci je tovrstno rabo poznala le peščica strokovnjakov za ožje področje strojnega učenja, zdaj pa generiranje kode uporablja že skoraj 92% vseh članov tega zelo razširjenega repozitorija za programsko kodo.

Raziskava je tudi pokazala, da so prednosti zelo velike, saj kar 70% aneketirancev meni, da umetna inteligenca prinaša otipljive prednosti za njihovo kodo. Razvijalci menijo, da jim lahko orodja za kodiranje AI pomagajo doseči zahtevane standarde zmogljivosti z izboljšano kakovostjo kode, hitrejšo pripravo kode in z manj napakami v produkciji.

Zanimivo je, da programerji umetno inteligenco uporabljajo izdatno tudi v projektih svojih delodajalcev, pogosto najbrž brez kakega formalnega pristanka. Večina je začela kodo geneirane za osebne projekte, ki niso povezani s službo, vendar so bile koristi tako otipljive, da danes generativno AI uporablja za zasebne namene le 6% vprašanih, vsi ostali pa praktično povsod.

Glavni razlog za tako hiter prodor umetne inteligence na področje programiranja je glavni cilj programerjev, da lahko na ta način producirajo več kode. Razvijalci si v resnici ne želijo več kodiranja, temveč predvsem oblikovati rešitve, pridobiti povratne informacije od končnih uporabnikov in biti ocenjeni glede na svoje komunikacijske sposobnosti. Z drugimi besedami, ustvarjanje kode z umetno inteligenco je sredstvo za dosego cilja in ne cilj sam sebi.

Raziskava sicer ni naslovila pomisleke s tovrstno uporabo umetne inteligence in to je kakovost oziroma pravilnost kode. Medtem, ko znajo generativne storitve ustvariti skoraj vsakršno kodo, je vprašanje, če je ta pravilna ali optimalna. Večina programerjev se tega zaveda, zato generiranje kode uporablja le za manjše segmente, kjer lahko hitro preverijo predlog in ga dopolnijo ali popravijo.