Objavljeno: 17.11.2025 05:00

6G je premagal Wi-Fi in dobil frekvence

Eden zadnjih še nedodeljenih blokov spektra v Evropi ostaja zgornji del 6 GHz (6425–7125 MHz), ki si ga močno želijo telekomunikacijski operaterji in tehnološki velikani. Prvi želijo tam razvijati in postavljati mobilna omrežja šeste generacije (6G), drugi pa nove inačice Wi-Fija. Zmagali so prvi.

Posvetovalno telo Evropske komisije za radiofrekvenčni del spektra (Radio Spectrum Policy Group) je na plenarnem zasedanju v Bruslju odločilo, da bo priporočilo uporabo tega dela spektra mobilnim operaterjem. Ti so že prej trdili, da ga nujno potrebujejo za razvoj 6G, sicer bo Evropa na tem področju začela zaostajati za svetom. Drugačnega mnenja so bili Apple, Microsoft, Amazon in drugi, ki so želeli tam razvijati Wi-Fi.

Evropska komisija bo najverjetneje upoštevala stališče RSPG, s čimer bodo razdelili 540 MHz. Ostal bo še manjši, 160 MHz širok pas, o rabi katerega bodo odločali po letu 2027, ko bo Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) predstavila smernice razvoja prihodnjih mobilnih tehnologij.

Spodnji del spektra, torej pod 6425 MHz, je že izvzet iz licenciranja in se lahko prosto uporablja za Wi-Fi.