5G: Fiasko na ministrstvu za javno upravo

Danes je na Ministrstvu za javno upravo potekala javna debata o tehnologiji 5G, na kateri je ministrstvo želelo soočiti mnenja stroke in vprašanja zainteresirane javnosti glede zdravstvenih vidikov. A zgodil se je fiasko, sej je nemoderirana debata povsem ušla z vajeti, tako da so jo v celoti prevzeli teoretiki zarote.

Ministrstvo je poleg strokovnjakom z Inštituta za neionizirna sevanja, Kemijskega inštituta, Uprave RS za varstvo pred sevanji, Agencije za komunikacijske storitve in Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor vabljeni predavanji podelila tudi predstavnikoma laične družbe, ki sta zasledovala svoje motive in predstavljala usmeritve lastnih gibanj, ne pa argumentov in dejstev. Čeprav so vsi strokovnjaki navajali stališča stroke in mednarodnih organizacij, da ni nobenih dokazov, da bi v predpisanih mejah elektromagnetna valovanja kakorkoli škodovala, se nista ustavila niti pred neposrednimi besednimi napadi nanje. Podeljeno platformo sta izkoristila za zagovarjanje teorij zarote in diskreditacijo stroke in uradnih inštitucij v Sloveniji.

Ker ni bilo moderatorja, je debata večkrat prešla meje žaljivega, zato moral v najbolj žolčnih trenutkih vmes poseči kar minister. Ministrovo stališče, ki ga je večkrat ponovil, pa je bilo zaskrbljujoče. Dejal je, da moramo slišati vsa mnenja, kar ima vsak pravico do svojega mnenja. Kam to vodi, je prikazal konec razprave, ki bi morala biti okrogla miza. Namesto tega so udeleženci dve uri razglabljali o teorijah zarote, od chemtrailsov, prek zdravljenja Zemlje do orožja v oddajnikih, panelisti pa so lahko le pogledovali na uro in čakali konec te burleske.

Vsak ima pravico do svojega mnenja, niso pa vsa mnenja enakovredna. Ministrstvo je z izvedbo posveta pokazalo, da so zanje znanost, stališča stroke, argumenti raziskovalcev, priporočila mednarodnih organizacij in uzakonjena regulativa povsem enakovredni mnenjem teoretikov zarot. S tem ko je minister papagajsko ponavljal, da moramo slišati vsa mnenja in da na posvet niso prišli ničesar razčistit, temveč zgolj povedati svoja mnenja, je znanost ponižal in degradiral na nivo gostilniške debate. Minister ni niti enkrat dejal, da je treba znanosti in stroki zaupati, da bosta opravili svoje delo. In to nas mora zelo skrbeti.

