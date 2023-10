55% organizacij že pilotira ali uporablja generativno umetno inteligenco

V nedavni anketi družbe Gartner, v kateri je sodelovalo več kot 1400 odločevalcev v podjetjih, kar 45% vprašanih potrjuje, da v pilotskih projektih že preizkušajo pomoč poslovanju z generativno umetno inteligenco. Nadaljnjih 10 % pa je generativne AI rešitve že uvedlo v produkcijo.

To je izredno hitro povečanje v primerjavi s podobno raziskavo Gartnerja, ki je bila izvedena marca in aprila 2023, v kateri je samo 15 % anketirancev pilotiralo generativno umetno inteligenco ter 4 % rešitve uporabljajo v produkciji. Več kot polovica vprašanih organizacij je v zadnjih 10 mesecih podvojila naložbe v generativno umetno inteligenco.

Raziskava potrjuje, da podjetja ne ostatajo zgolj samo pri govorjenju o uporabi generativne umetne inteligence, temveč svoj čas in denar vlagajo v konkretne projekte z jasno definiranimi cilji. Generativna umetna inteligenca je zato redno na dnevnih redih izvršnih direktorjev in upravnih odborov, saj želijo izkoristiti transformativni potencial te tehnologije.

80% vprašanih meni, da so koristi generativne umetne inteligence večje od njenih tveganj. To je več kot 68 % rast v primerjavi s podobno anketo izpred samo pol leta. Glavni razlog za tovrstne naložbe je podpora za rast poslovanja (30 %), sledita pa optimizacija stroškov (26 %) in izboljšanje uporabniške izkušnje in ohranjanja strank (24 %).

V poslovnem okolju je generativna umetna inteligenca najbolj uporabljena na področjih, ki so usmerjan h kupcem (prodaja, marketing, podpora), takoj za tem pa sledi avtomatizacija poslovnih procesov v IT oddelkih. Uporaba v drugih segmentih poslovanja nekoliko peša, vendar pri Gartnerju menijo, da je prav tam največja priložnost za rast v prihodnosti.