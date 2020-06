5000 dolarjev, ker ste s Chromom brskali v varnem načinu (Incognito mode)?

Podjetni odvetniki v Kaliforniji so se spomnili, da bilo mogoče od mogočnega Googla izpuliti kar nekaj denarcev, in to na podlagi zaščite osebnih podatkov, na katere smo vedno bolj občutljivi. Vsem (Američanom?), ki so od 1. junija 2016 naprej kdajkoli uporabljali t.i. »Incognito mode« naj bi Google izplačal 5000 dolarjev. Podjetje naj bi bilo torej ob milijarde.

Ideja, ki so se je oprijeli odvetniki, pravi, da Google Chrome ob zagonu t.i. varnega načina brskanja (Incognito mode, Ctrl-Shift-N) resda zapiše, da ta »varnost« pomeni, da brskalnik na lokalnem računalniku za seboj ne bo puščal sledi (zgodovine, piškotkov…), vendar bodo sledi še vedno beležile spletne strani in ponudnik interneta. Vendar pa pri tem eksplicitno ne omenja svojih servisov Google Analytics, Google Ad Manager in Google Sign-In. Po besedah odvetnikov, ki so vložili skupinsko tožbo (»class action«), to pomeni, da Google, kljub eksplicitni izbiri uporabnika, da želi biti anonimen, le tega še vedno »prikrito sledi«. Kar pa je v nasprotju z ameriškimi zveznimi in državnimi zakoni o prisluškovanju.

Res je sicer, da varni način brskanja še zdaleč ni tako zelo varen, kot si morda zamišlja običajni uporabnik (še najbližje varnemu brskanju so t.i. »dark web« brskalniki kot je Tor Browser), vendar je tokratni odvetniški poskus vendarle morda malce preveč optimističen…