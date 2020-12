500 milijonov igralcev, le štirje zaposleni

Trenutno najbolj priljubljena igra je Among Us, ki jo je v novembru po celem svetu igralo kar 500 milijonov igralcev. Ustvarilo jo je podjetje Innersloth, ki ima le štiri zaposlene…

Igra Among Us je na mobilnih telefonih seveda zastonj, na osebnih računalnikih pa stane 5 dolarjev (ravnokar pa so splavili tudi različico za Nintendo Switch). Ne čudi torej, da je svet PC zgoraj omenjenim 500 milijonom prispeval le okoli 5 odstotkov igralcev… Za primerjavo – trenutno najbolj znana igra za PC (tudi zaradi tega, ker so jo zaradi programskih napak odstranili iz trgovine Playstation), Cyberpunk 2077, je bila v decembru prodana 13 milijonom igralcev.

Igra Among Us je tako priljubljena, da se je podjetje odločilo ukiniti razvoj nove različice, in se je raje usmerilo v nadgrajevanje obstoječe. K priljubljenosti v ZDA je verjetno prispevalo tudi dejstvo, da je igro za poziv na volitve uporabila priljubljena kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez, ki jo je igrala v živo, preko Twitcha. V nekem trenutku jo je med igranjem gledalo 400.000 uporabnikov Twitcha.

Igra je seveda večigralna, v njej pa preko spleta sodeluje 5-10 igralcev.