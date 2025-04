Objavljeno: 24.4.2025 07:00

4chan očitno pokopana

Dober teden dni po hekerskem vdoru, ki je popolnoma onesposobil zloglasno spletno stran 4chan, ta ostaja nedosegljiva. Začetna zatrjevanja administratorja, da se bo stran čez nekaj dni vrnila, postajajo čedalje manj prepričljiva.

Vdor je prizadel drobovje strani, saj so napadalci po poročanju medijev pridobili dostop do orodij za moderiranje, informacij o upravljavcih in izvorne kode. Uradnih izjav upravljavcev strani ni, uporabniki pa so iz dneva v dan bolj sprijaznjeni z usodo, da strani nazaj ne bo. Odgovornost za vdor so prevzeli na konkurenčni strani, a trdnih dokazov v to smer še niso predložili.

Če bo stran resnično izginila, bo z njo pokopanih tudi cel kup vsebin, katerih kopij ali arhivov ni nikjer drugje. Na 4chan so namreč uporabljali precej unikaten sistem, kjer objave niso bile moderirane, uporabniki pa ne registrirani, a hkrati so neaktivne objave sčasoma izginile. Sedaj je izginila celotna stran.