Objavljeno: 28.4.2025 07:00

4chan je nazaj

Skoraj dva tedna po vdoru in onesposobitvi se je spletna stran 4chan uspela vrniti na splet. Sprva so objavili zgolj kratko sporočilo z vsebino Testing testing 123 123, kasneje pa so v daljši objavi pojasnili potek vdora in posledice.

Vdor so zakrili hekerji, ki so 14. aprila letos z britanskega naslova IP na stran naložili datoteko PDF. Izkoristili so ranljivost v zastarelem modulu za obdelavo datotek PDF, s čimer so pridobili dostop do internih delov sistema. Najprej so skopirali vse, kar jih je zanimalo, nato pa so izmaličili začetno stran. Tedaj so se upravljavci strani zavedeli, da je nekaj narobe, zato so strežnike preventivno izklopili.

Upravljavci 4chana so priznali, da programske opreme niso posodabljali, da niso imeli dovolj osebja in da so posledice vdora katastrofalne. A 4chan se je vrnil, morda ne močnejši, a zagotovo še ne odpisan. Več o zgodovini te unikatne in razvpite spletne strani, ki ima na družbo močnejši vpliv, kot bi si želeli priznati, boste lahko prebrali v junijski številki Monitorja.