Objavljeno: 20.7.2022 10:00

480-herčno osveževanje na igralnih prenosnik Alienware

Alienware, »igralna podružnica« podjetja Dell, je predstavila igralne prenosnike, katerih zaslon zmore osveževanje s kar 480 Hz.

Običajni zasloni sliko osvežujejo 60× na sekundo (torej s 60 Hz), igralni prenosniki in monitorji (in celo televizorji) pa se že dalj časa usmerjajo v 120, 144 ali 165 Hz, s čemer postane gibanje v igrah bolj mehko in tekoče. Seveda le, če je tudi grafična kartica v spregi s procesorjem dovolj hitra, da zaslonu zmore dostavljati dovolj slik na sekundo. Dell/Alienware očitno meni, da bo dodatnih 300 Hz kupcem dovolj visoka vzpodbuda, da bodo za prenosnik odšteli dodatnih – 300 dolarjev.

Zaslon prenosnikov Alienware M17 R5 in x17 R2 ima k sreči ločljivost 1080p (1920 × 1080 pik), saj bi bilo v višji ločljivosti v katerikoli igri zelo težko sploh doseči osveževanje 480 slik na sekundo. S čemer tak zaslon sploh dobi (vsaj) nekaj smisla. Ali bodo igralne oči sposobne videti razliko med 165 in 480 Hz, je pa že drugo vprašanje.