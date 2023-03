Objavljeno: 8.3.2023 09:00

42 let od predstavitve računalnika, ki je spremenil (računalniški) svet

Petega marca 1981 je bil predstavljen Sinclair ZX-81, domači računalnik s sistemom Sinclair BASIC in procesorjem Zilog Z80 s hitrostjo 3,25 MHz. Prodajal se je v sestavljeni obliki ali kot komplet za sestavljanje.

ZX-81 je bil računalnik, ki je v domove prinesel prve zametke osebnega računalništva. Vgrajen je imel interpreter BASIC za programiranje, imel je video izhod na televizor (namesto za monitor), programi in podatki so se nalagali in shranjevali na avdio kasete domačih kasetofonov, sestavljali so ga le štirje silicijevi čipi in 1 KB pomnilnika, ki se ga je dalo razširiti do 16 KB.

Bil je tanek, v plastičnem ohišju, z membransko tipkovnico, na zaslonu je prikazoval le znake (32 × 24), podpore grafiki ni imel. Na tržišču se je kmalu pojavilo veliko dodatkov – »prave« tipkovnice, pomnilnik, drugi ROMi, tiskalniški vmesniki in drugo.

Igre za Sinclair ZX-81.

Sinclair zx-81 je bil priljubljen računalnik za uporabnike, ki so se želeli naučiti programiranja ali igrati preproste igre. Prodanih je bilo več kot 1,5 milijona enot. Njegov naslednik je bil Sinclair ZX Spectrum, ki je izšel leta 1982.

