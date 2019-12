38.000 študentov čaka na - geslo za elektronsko pošto

Študentom nemške univerze morajo zaradi računalniškega napada zamenjati gesla za dostop do elektronske pošte, zaradi zakonskih zahtev pa morajo študentje ob tem pokazati osebni dokument.

Nemška univerza Justus Liebig University v mestu Giessen je bila v začetku decembra tarča kibernetskega napada, zato so zaposlenim pripravili kar 1.200 USB ključkov za protivirusni pregled računalnikov. Vsem, tako zaposlenim kot študentom, so morali ponastaviti gesla, za študente naj bi to vzelo okoli pet dni. Pripravili so tudi urnik, po katerem se morajo zglasit z osebnim dokumentom in prevzeti novo geslo.