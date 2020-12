360-stopinjska kamera za videokonference

Kvaliteten zajem videa pri videokonferencah, še posebej v sejnih sobah in povsod tam, kjer se osebe gibljejo izven dosega objektiva kamere, je velik izziv tako za proizvajalce kot tudi uporabnike. V zgornjem cenovnem razredu sicer srečamo videokonferenčne kamere, ki so motorizirane, a tudi te imajo številne omejitve.

Kitajsko podjetje Kandao, ki je znano bolj po svojih 360-stopinjskih video kamerah za akcijske posnetke in virtualne sprehode QooCam 8K, je na področju videokonferenc ubralo drugačno pot. Svoje znanje s področja 360-stopinjskih posnetkov so združili z videokonferenčno platformo in nastala je zelo zanimiva rešitev Kandao Meeting Pro, ki odpira nove možnosti pri virtualnih sestankih v sejnih sobah. Kamero preprosto postavimo na sredino konferenčne mize, pri čemer za delovanje videokonferenc sploh ne potrebuje računalnika.

Meeting Pro v eni napravi združuje 360-stopinjsko video kamero, pametni zvočnik in računalnik z okoljem Android, na katerem lahko uporabljamo dobesedno vse videokonferenčne programske platforme, kot so Zoom, Skype, Teams, Meet in druge rešitve za Android.

Osnova izdelka je dvojec tipal s širokokotnima objektivoma, ki skupaj poskrbita za zajem 360-stopinjskih fotografij in predvsem video posnetkov. Kandao sicer ne navaja ločljivosti, toda predhodnik izdelka, Kandao Meeting, se je ponašal z ločljivostjo posameznega tipala 4000 x 3000 pik, kar pomeni, da dve tipali v novem modelu skupaj najbrž premoreta združeno ločljivost blizu 8K.

Meeting Pro ima vgrajeno napredno programsko opremo, ki je bila razvita specifično za videokonferenčno rabo, zato je ta hip unikaten izdelek na trgu. Kamera denimo zna že v sami napravi združevati video posnetke, kar sicer številne 360-stopinjske kamere počnejo s pomočjo zunanjih računalnikov.

360-stopinjski video posnetki seveda niso najbolj primerni, predvsem pa ne podprti s strani videkonferenčnih platform, zato zna Meeting Pro ustvarjeni video posnetek v realnem času pretvoriti v običajen video ločljivosti 720p ali 1080p. Pri tem zna iz 360-stopinjskega posnetka izluščiti najbolj relevantne posnetke.

Kajti s pomočjo algoritma za računalniški vid in napredno analizo zvoka zna zaznati in prikazati govorca. S tem odpade zamudno motorizirano premikanje objektiva pri klasičnih video kamerah, ki pridejo v krizo, če se v sestanku hitro izmenjujejo govorci na različnih koncih mize.

Poleg tega kamera podpira različne video načine. Sledi lahko trenutnemu govorcu, sledi poljubnemu posamezniku, prikazuje več video posnetkov posameznikov na različnih koncih mize ali pa prikaže kar celoten 360-stopinjski, pa čeprav rahlo popačen posnetek okolja. Uporabniki si lahko celo sestavijo lasten način prikaza.

Kot že rečeno, Meeting Pro ima vgrajen računalnik za Androidom, ki ga lahko prek vmesnika HDMI priključimo na televizor v konferenčni sobi, upravljamo pa ga z daljincem. V internet se lahko poveže prek vmesnika Wi-Fi ali Ethernet. Preko vmesnika USB C pa je možno kamero še vedno priključiti na navaden računalnik.

Vgrajeno je več mikrofonov, ki pomagajo določiti smer zvoka, skupaj z zvočnikom pa zadovoljuje potrebe sodelujočih v radiju 5,5 metrov. Za nameček ima vgrajeno celo režo za kartice Micro SD, na katere lahko celo posnamemo dogajanje v videokonferencah.

Meeting Pro prihaja v prodajo januarja 2021, stal pa bo 899 dolarjev, se pravi približno toliko kot nekoliko boljši pametni telefon.

bNQICi80MZw