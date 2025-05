30 odstotkov Microsoftove kode že piše umetna inteligenca

Na nedavni konferenci LlamaCon, ki jo je organizirala družba Meta, sta izvršna direktorja Microsofta in Mete, Satya Nadella in Mark Zuckerberg, razpravljala o vse večji vlogi umetne inteligence pri razvoju programske opreme. Nadella je razkril, da UI že generira med 20 in 30 odstotkov kode v določenih projektih Microsofta, pri čemer se ta delež nenehno povečuje. Poudaril je, da je UI še posebej učinkovita pri pisanju nove kode, medtem ko je manj uspešna pri posodabljanju obstoječe, zlasti v jezikih, kot je C++. Python pa je označil kot področje, kjer UI dosega izjemne rezultate.

Zuckerberg je napovedal, da bo v naslednjem letu UI prevzela približno polovico razvoja njihovega jezikovnega modela Llama. Meta že uporablja UI za specifične naloge, kot so razvrščanje oglasov in eksperimentiranje z vsebinami, kjer je mogoče rezultate natančno meriti. Zuckerberg je izpostavil, da Meta razvija UI orodja, ki bodo delovala kot virtualni inženirji, sposobni samostojno pisati in testirati kodo.

Nadella je v razgovoru razmišljal o prihodnosti, kjer bi lahko razvojna orodja in računalniška infrastruktura delovala pod nadzorom UI agentov. Omenil je tudi možnost združitve aplikacij, kot so Word, Excel in PowerPoint, v enoten sistem, ki bi ga poganjala UI, s čimer bi se zabrisale meje med dokumenti in aplikacijami.

Vloga UI pri razvoju programske opreme postaja vse pomembnejša, kar odpira vprašanja o prihodnosti dela v tehnološkem sektorju. Čeprav UI povečuje produktivnost, ostaja ključno vprašanje, kako bo to vplivalo na zaposlovanje in vlogo človeških razvijalcev. Nadella in Zuckerberg se strinjata, da bodo ljudje še naprej igrali pomembno vlogo pri oblikovanju ciljev in strukture programske opreme, medtem ko bo UI prevzela rutinske naloge.