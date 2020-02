120 Hz pomeni 20% slabšo vzdržljivost baterije

Objavljeno: 24.2.2020 12:06

Pri spletni strani Phonearena so izvedli preizkus, v katerem so pokazali razliko v porabi energije pri uporabi hitrejšega osveževanja telefonskih zaslonov.

Konkretno so preizkusili novi Samsungov Galaxy S20, ta ponuja poleg klasične frekvence osveževanja 60 Hz ponuja tudi 120 Hz. Višja hitrost pomeni lepše in bolj mehke animacije, koristna je tudi v igrah, čeprav večina iger na Androidu tega trenutno še ne podpira. Se pa to pozna tudi pri porabi energije – na njihovem preizkusu je Galaxy S20 Ultra zdržal 12 ur in 23 minut pri 60 Hz ter 10 ur in 2 minuti pri 120 Hz. Pri tem velja omeniti, da se pri uporabi 120 Hz zniža ločljivost iz 3200 × 1440 na 2280 × 1080. Po privzetem bo telefon sicer nastavljen na 60 Hz, kar je po našem mnenju sicer smiselno za večino uporabnikov.