11,2 kg elektronskih odpadkov na osebo na leto

V svetu, kjer digitalna revolucija narekuje tempo vsakdanjega življenja, se za sijajem novih naprav skriva temna plat – elektronski odpadki. Po podatkih iz leta 2022 smo globalno ustvarili kar 62 milijonov ton e-odpadkov, kar pomeni povprečno 11,2 kilograma na osebo. Ta številka ni le statistika, temveč opozorilo na naraščajoči okoljski problem, ki zahteva našo pozornost.

Francisco Jeronimo, podpredsednik za naprave pri IDC za regijo EMEA, je na nedavnem TED predavanju poudaril, da so potrošniki ključni akterji pri reševanju te krize. Namesto da čakamo na ukrepe vlad in proizvajalcev, lahko sami prispevamo k spremembi z odgovornim ravnanjem z elektroniko.

Podaljšanje življenjske dobe naprav za eno leto bi imelo izjemen vpliv na okolje. Po ocenah bi to zmanjšalo emisije CO₂ za približno štiri milijone ton letno, kar je primerljivo z odstranitvijo dveh milijonov avtomobilov s cest. To ni le številka, temveč konkretna priložnost za zmanjšanje našega ogljičnega odtisa.

Ena izmed učinkovitih strategij je nakup obnovljenih naprav. Te naprave so bile strokovno pregledane, popravljene in pogosto opremljene z novo baterijo ali zaslonom, pri čemer ohranjajo kakovost in funkcionalnost. Poleg tega so običajno cenejše od novih, kar predstavlja tudi finančno ugodnost za potrošnike.

Vendar pa se potrošniki pogosto soočajo z ovirami pri popravilih naprav. Proizvajalci pogosto otežujejo dostop do rezervnih delov ali servisnih informacij, kar vodi v nepotrebno zamenjavo naprav. Spremembe na tem področju so nujne.