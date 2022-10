10 strateških tehnologij v letu 2023

Družba Gartner je na konferenci IT Symposium/Xpo predstavila seznam desetih tehnologij, s katerimi morajo biti podjetja seznanjena v letu 2023. Seznam je nastal na podlagi raziskav svetovalcev družbe Gartner, ki so jih opravili s strankami po celem svetu.

Nekatere od teh tehnologij so šele v zametkih, a utegnejo močno vplivati na poslovanje v nekoliko bolj oddaljeni prihodnosti, druge pa so že operacionalizirane in bodo vplivale na poslovanje že kmalu.

Gartner je na prvo mesto postavil skupino tehnologij, ki podjetjem omogočajo družbeno in okoljsko vzdržno poslovanje. To je v številnih podjetjih postala prva prioriteta za vlagatelje, takoj po ustvarjanju dobička in prihodkih. Sem sodijo uporaba alternativnih in obnovljivih virov energije, algoritmov umetne inteligence za bolj učinkovito izrabo sredstev, uporaba novih materialov v proizvodnji, pa tudi sledljivost, napredna analitika in druge inovativne tehnologije, ki zagotavljajo vzdržno poslovanje za podjetja, pa tudi za njegove stranke.

Nove tehnologije so sicer pri Gartnerju razdelili v tri skupine. V prvi srečamo nove tehnologije, ki se morajo šele uveljaviti. Taka je denimo Metaverse, virtualno delovno in komunikacijsko okolje, ki ni vezano na specifičnega proizvajalca ali napravo. Trenutno so te tehnologije še v povojih, a Gartner drzno napoveduje, da bo leta 2027 že okoli 40% podjetij uporabljala kombinacijo tehnologij, kot so Web3, AR in digitalni dvojčki za simulacije in celo nove vire prihodka.

Sledijo tako imenovane Super aplikacije, ki jih danes poznamo zlasti na Azijskih trgih. Gartner poudarja, da Super aplikacije niso zgolj programi na mobilnih telefonih, temveč programski ekosistemi, ki na enem mestu s časom združujejo in povezujejo vse več funkcij. V to skupino denimo uvrščajo tudi komunikacijske platforme Microsoft Teams in Slack, ki se uporabljajo vse pogosto za cel niz poslovnih opravil, ne zgolj za videokonference in poslovne pogovore.

Na tretjem mestu Gartner navaja novo generacijo aplikacij s področja umetne inteligence, ki ji pravijo prilagodljiva umetna inteligenca (Adaptive AI). Gre predvsem programe in algoritme, ki so sposobni samodejnega učenja, ponovljenega treninga in samodejnega prilagajanja novim okoliščinam, ki niso bile predvidene v fazi razvoja algoritma.

V drugo skupino tehnologij Gartner uvršča tiste, ki služijo optimizaciji poslovanja. Na prvem mestu so tehnologije, ki vplivajo na digitalno imunost uporabljenih rešitev. Sem sodijo orodja za analitiko operativnega delovanja, avtomatizacijo testiranja, avtomatizacijo odpravljanja incidentov, avtomatizacijo preverjanja varnostnih mehanizmov za zmanjševanje tveganj. Cilj je zmanjšati zastoje delovanja za 80%.

Gartner omenja tudi koncept, ki mu pravijo aplicirana vidljivost, s tem pa mislijo na tehnologije, ki znajo opazovati postopke odločevalcev pri odločanju. Na podlagi analize logov, klicev API, prenesenih datotek, vpogleda v različne vire podatkov znajo tovrstni programi pripraviti predlog postopka odločevanja, ki je nato v pomoč pri naslednjih odločitvah, predvsem s ciljem, da bi bile te hitrejše in bolj točne.

V to skupino je Gartner uvrstil orodja za upravljanje varnost in tveganj, zlasti na področju umetne inteligence. Analize kažejo, da je kar 41% podjetij doživelo kršenje zasebnosti podatkov ali druge varnostne incidente, ki so povezani z vpeljavo algoritmov umetne inteligence, zato so orodja, ki to pomagajo preprečevati visoko na seznamu.

V tretjo skupino tehnologij Gartner uvršča tiste, ki podjetjem omogočajo hitrejšo in bolje organizirano rast. Gartner tako napoveduje vzpon oblačnih platform, ki so specifične za posamezno branžo in področje dejavnosti. Sem bi lahko šteli državne oblake, pa storitve v oblaku za zdravstvo, pa tudi specifične platforme za različne podzvrsti proizvodnje. Zanje je značilno, da na enem mestu nudijo različne oblačne storitve (SaaS, PaaS in IaaS), vendar zelo prilagojene za določeno dejavnost in ekosistem podjetij, ki v njej delujejo. Do leta 2027 naj bi več kot polovica podjetij uporabljala tovrstne storitve.

Gartner napoveduje tudi povečan pomen upravljanja vpeljave programskih rešitve in celovitega življenjskega cikla aplikacij, ki omogočajo lažji in hitrejši razvoj novih inovativnih rešitev. Kot zadnjo tehnologijo pri Gartnerju omenjajo nadaljnji vzpon brezžičnih komunikacijskih tehnologij, tako uporabe omrežij 5G, kot novejših verzij WiFi 6 in WiFi7, ki postajajo čedalje bolj primarni način povezovanja poslovnih aplikacij in naprav uporabljenih v podjetjih.