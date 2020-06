Zvočnik, ki je nekaj več

Obstaja del trga, ki mu zanalašč ne bomo rekli avdiofilski, ker je v tistem svetu preveč mazaštva. Zvočniki KEF LSX sodijo vanj.

Pametni telefoni so s seboj prinesli še pretočno glasbo. Aplikacije, ki jim damo premalo mesečne naročnine in v zameno dobimo ogromne knjižnice glasbe, ki jih lahko poslušamo brez omejitev. Premalo za glasbo dajemo zato, ker enačba, po kateri bi vsi ustvarjalci dobili legitimno plačilo, ne obstaja. No, te aplikacije vseeno obstajajo, a kaj, ko prek telefona potem večinoma poslušamo s slušalkami. Te so redko zares dobre, če pa poslušamo prek zvočnika v telefonu, pa pač nimamo radi glasbe.

Potreba po boljših zvočnikih, ki bi se čim lažje povezali s telefonom, je tako v zadnjih letih narasla. Še Google in Apple sta izdala svoje zvočnike, da o poplavi boljših in slabših bluetooth zvočnikov ne govorimo.

Kar se zvoka tiče, zvočnikom KEF LSX ni moč ničesar očitati. Res je dober. V aplikaciji, ki zvočnika upravlja, ga lahko nastavimo po svojem okusu, a za 1.200 EUR ne kupujemo slabega zvoka in tu ga res ne.

Z našega zornega kota je bolj pomembna povezljivost in tej par reči manjka, a bi znala biti za večino ljudi povsem dovolj.

Nastavitev zvočnikov poteka prek aplikacije in lahko jih povežemo v Wi-Fi omrežje (podpira 2,4 in 5 Ghz), lahko pa jih priklopimo na omrežje tudi prek UTP-kabla. En je celo priložen v škatli in ima »zlate« konektorje, kar nam ni bilo všeč, saj ti ponavadi kažejo na avdio in videofilsko mazaštvo, ko se, recimo, prodajajo zlati kabli HDMI, ki delujejo enako dobro kot nezlati.

Ko sta zvočnika enkrat povezana, ju lahko upravljamo prek aplikacije ali pa s priloženim daljinskim upravljalnikom. Zvočnika se med sabo povežeta brezžično ali pa prek kabla UTP. To pripomore h kakovosti zvoka, saj prek kabla lahko predvajata tudi zvok 96 kHz/24 bit, medtem ko po zraku »le« 48 kHz/24 bit. Koliko glasbe je res posnete v teh kakovostih, je spet vprašanje. Zvočnika lahko predvajata glasbo preko vhoda aux, bluetootha, toslinka in seveda Wi-Fija. Pri zadnji povezljivosti pa pridemo do ene od omejitev. Aplikacija KEP na telefonu lahko služi kot zbirka glasbe, lahko pa predvaja tudi storitvi pretočne glasbe. Dvojino uporabljamo zato, ker sta to, žal, Tidal in Spotify. Ni Google ali Youtube Musica, Deezerja in Apple Musica. Odsotnost zadnjega malo omili Airplay 2, a vseeno.

LSX je dober par zvočnikov in je zaradi širokega nabora povezljivosti dobra izbira za tiste, ki iščejo boljši zvok v paketu in to, da podpira kaj več kot navaden avdio vhod. Manjka pa jima še kakšna dodatna povezljivost in morda vgrajen kakšen pameten pomočnik.

KEF LSX

Prodaja: www.tift.si

Cena: 1.200 EUR

Za: Super zvok. Povezljivost.

Proti: Ni nobenega pametnega pomočnika, aplikacija KEF podpira le Spotify in Tidal. Ostale poslušamo prek bluetootha ali AirPlaya.