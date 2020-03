Znanost: Ni dokazov, da sevanje mobilnih omrežij škodi

V Monitorju redno pišemo o novih tehnologijah, hkrati pa razbijamo mite in urbane legende o njihovi škodljivosti, kar je v zadnjem času aktualno predvsem v povezavi s prihajajočimi omrežji pete generacije, 5G. Po fiasku, ki si ga je z javno debato na ministrstvu za javno upravo privoščil minister Rudi Medved (»Saj ne vemo, kdo ima prav,« je izjavil ob soočenju znanstvenikov in teoretikov zarote!), se nam zdi pomembno debato prepustiti strokovnjakom, znanstvenikom.

Ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA) je ravno te dni objavila poročilo o vplivu elektromagnetnih valovanj na zdravje, ki vključuje pregled vse objavljene znanstvene literature v obdobju med 2008 in 2018. Temeljita analiza vseh dostopnih informacij je pokazala, da je bilo dosedanje stališče FDA utemeljeno – konsistentni dokazi, da bi bila izpostavljenost elektromagnetnim valovanjem radijskega dela spektra kakorkoli vzročno povezana z rakom, ne obstajajo.

Objavljeno poročilo je izjemno pomembno, ker predstavlja celovit pregled vse objavljene literature. Že dlje časa vemo, če elektromagnetna valovanja povzročajo raka, vpliv ne more biti močan. Močne vzročne povezave bi študije že zdavnaj odkrile, zato so raziskovalci poskušali razločevati med dvema scenarijema, ki za običajne ljudi niti nista zelo drugačna. Bodisi vpliva ni bodisi je vpliv zelo šibek in ga preglasijo drugi dejavniki tveganja v vsakdanjem življenju.

Posamezne raziskave na tem področju so manj zanesljive ravno zaradi tega razloga. Kakršnekoli vzročne povezave hitro preglasijo naključja, pristranskost (bias) ali druge spremenljivke (confounding), zato je treba pogledati več študij. FDA (in pred tem tudi druge organizacije, denimo Svetovna zdravstvena organizacija in ICNIRP) je to naredil in na 113 straneh podal povzetek raziskav in obrazložitev njihovih omejitev. Vsaka raziskava ima omejitve, ki se jih moramo zavedati in jih upoštevati pri interpretaciji rezultatov.

FDA je pregledal tako študije na živalih (in vivo) kakor epidemiološke študije ljudi. Zaključek je zelo pozitiven. Ne obstajajo nobeni dokazi za vzročno povezavo med mobilnimi telefoni (oziroma elektromagnetnimi valovanji radijskih frekvenc) in nastankom tumorjev. Raziskave niso pokazale korelacije med odmerkom in učinki, konsistentnih vplivov ali specifičnih efektov. Prav tako ni razdelan noben verodostojen biološki mehanizem, ki bi pojasnil, kako bi lahko radijski valovi v dopustnih mejah sploh škodovali.

Pri študijah na živalih je manjši del dal rezultate, ki so kazali na šibko korelacijo, a iz tega ni mogoče sklepati o škodljivosti. Medtem ko nasprotniki te tehnologije trmasto ponavljajo, da so problematični netermični učinki – v resnici drugega ne morejo trditi, če želijo ostali vsaj malo konsistentni, saj so v vsakdanjem življenju odmerki bistveno premajhni, da bi imeli škodljive termične učinke –, je resnica prav nasprotna.

Skoraj nobena študija na živalih, ki je iskala dokaze za rakotvornost radijskih valov, ni upoštevala termičnih vplivov radijskih sevanj (efekt mikrovalovne pečice). Majhnim živalim pri zelo veliki intenziteti to zelo poviša temperaturo. Starejše živali imajo težave s termoregulacijo, kar lahko vodi v povečano tvorbo tumorjev, so zapisali v poročilu. Od tod bi lahko izvirala šibka pozitivna korelacija v nekaj raziskavah pri ekstremnih odmerkih. Odmerek nekaj vatov na kilogram na celotno telo miši v zaprtem prostoru je seveda neprimerljiv z mobitelom, ki zmore 1 W. Zaradi tega je FDA izrecno navedel, da iz izsledkov teh študij ne moremo sklepati o vplivu mobitelov na ljudi. Epidemiološke študije pa so proučevale prav to – torej vplive na ljudi – in odkrile, da vpliva ni. Če tveganje obstaja, je izjemno majhno v primerjavi z naravnim tveganjem za razvoj tumorjev in drugimi dejavniki, so še zapisali.

Po drugi strani je, spet, ravno te dni v svet prišla novica, da so v Švici za nedoločen čas prekinili uvajanje tehnologije 5G. Zakaj? Je mnenje tamkajšnjih znanstvenikov drugačno? Sploh ne, vendar je v Švici pritisk javnosti tako močan, da je Zvezni urad za okolje (BAFU) vladam kantonov konec januarja poslal pismo, v katerem jih je pozval k ustavitvi implementacije 5G. BAFU je dejal, da brez dodatnih testiranj vplivov 5G ne morejo podati novih kriterijev za dopustne meje. Zaradi tega bo BAFU preučil izpostavljenost, po možnosti v realnih pogojih, kar bo trajalo nekaj časa.

Nekateri švicarski kantoni so tudi prostovoljno sprejeli moratorije na postavitev 5G. V Švici je namreč kar pet civilnih iniciativ, ki si prizadevajo za prepoved 5G, dve zbirata podpise za razpis referenduma. Ena gre celo tako daleč, da bi bili (bodo, če bo morebitni referendum uspešen) operaterji pravno odgovorni za vsako morebitno škodo, ki bi jo lahko pripisali baznim postajam, razen če bi lahko mobilni operater dokazal nasprotno. In takšno dokazno breme je povsem v nasprotju z načeli znanstvene metode.

Politika (žal) ni znanost, politika mora ugajati (in prisluhniti) ljudem. Italijanska politika (oziroma sodstvo) je, denimo, tudi že obsodila znanstvenike, ki niso dovolj odločno opozorili na možnost prihajajočega potresa (in jih kasneje na višjih instanci tudi oprostila), čeprav je jasno, da znanost tega danes ni sposobna narediti. Ali to pomeni, da moramo verjeti politiki in ne znanosti? Nikakor ne.