Zmogljivost stane!

Vse od naštetega velja tudi za novi Yoga Slim 9, 14-palčni model v deseti generaciji. Preizkusili smo model z oznako 14ill10, ki je opremljen s praktično vsem, kar si lahko omislimo, torej gre za najzmogljivejšo in najbolje opremljeno sestavo. Posebnost tega prenosnika so res izredno tanki robovi okoli zaslona, saj jim je pod matriko zaslona uspelo skriti celo spletno kamero, zato je tudi zgornji rob povsem enako tanek kot stranska. Na sredini je zadaj sicer izboklina, v katero je pospravljena strojna oprema za kamero, in je hkrati zelo primerna za odpiranje pokrova, ne vpliva pa bistveno na sam volumen prenosnika.

Prenosniki serije Yoga so postavljeni v višji cenovni razred, z njimi pri Lenovu merijo na zahtevnejše uporabnike, denimo na kreativne in poslovne, ter tudi na navdušence nad tehnologijo. Modeli z oznako Slim so še poseben tanki in lahki, je pa izraz Yoga nekoliko izgubil svoj pomen. Nekoč je namreč šlo za prenosnike, ki so se lahko prelevili v tablice (imeli so tečaje, s katerimi je bilo mogoče zaslon zavihteti okoli tipkovnice), zdaj pa je v liniji Yoga vse več modelov, ki tega ne omogočajo.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Prenosniki serije Yoga so postavljeni v višji cenovni razred, z njimi pri Lenovu merijo na zahtevnejše uporabnike, denimo na kreativne in poslovne, ter tudi na navdušence nad tehnologijo. Modeli z oznako Slim so še poseben tanki in lahki, je pa izraz Yoga nekoliko izgubil svoj pomen. Nekoč je namreč šlo za prenosnike, ki so se lahko prelevili v tablice (imeli so tečaje, s katerimi je bilo mogoče zaslon zavihteti okoli tipkovnice), zdaj pa je v liniji Yoga vse več modelov, ki tega ne omogočajo.

Vse od naštetega velja tudi za novi Yoga Slim 9, 14-palčni model v deseti generaciji. Preizkusili smo model z oznako 14ill10, ki je opremljen s praktično vsem, kar si lahko omislimo, torej gre za najzmogljivejšo in najbolje opremljeno sestavo. Posebnost tega prenosnika so res izredno tanki robovi okoli zaslona, saj jim je pod matriko zaslona uspelo skriti celo spletno kamero, zato je tudi zgornji rob povsem enako tanek kot stranska. Na sredini je zadaj sicer izboklina, v katero je pospravljena strojna oprema za kamero, in je hkrati zelo primerna za odpiranje pokrova, ne vpliva pa bistveno na sam volumen prenosnika.

Aluminijasto ohišje je zelo kakovostno, daje dober občutek robustnosti. Pri Lenovu se hvalijo tudi s standardom za robustnost MIL-STD-810H. Všeč so nam tudi zaobljeni robovi in koti, ki so brez ostrih, odsekanih delov. Oblikovanje je vpadljivo, saj je zunanji pokrov zaslona prevlečen s steklom (podobno kot na telefonih) in zelo odseven, kar s kombinacijo zelenomodre barve res »pade« v oči. A na pokrovu se pod nekaterimi koti poznajo prstni odtisi. Kot rečeno, gre za izredno kompakten prenosnik glede na dimenzijo zaslona, zelo majhna je tudi teža – 1,2 kg.

Zaslon je odličen z matriko OLED zelo visoke ločljivosti 3.840 × 2.400 pik z osveževanjem do 120 Hz. Zaradi tako visoke ločljivosti je privzeto programsko vklopljen faktor povečave 300 odstotkov, nam pa je bolj odgovarjala vrednost 250, saj so pri prvem elementi na zaslonu nekoliko preveliki. Frekvenco lahko ročno nastavimo na 60 Hz, s čimer bomo nekoliko privarčevali pri porabi energije, lahko pa vklopimo samodejni način, kjer bo operacijski sistem osveževanje prilagajal sam.

Spletno kamero, skrito pod zaslon, smo že omenili in kot zanimivost velja povedati, da je med uporabo prenosnika ne vidimo, ko pa se vklopi, se spremeni (v) majhen črn krog, nad njo pa je ledica, ki opozori na delovanje. Zaslon je občutljiv na dotik, in čeprav se ne zavihti naokoli in ne postane tablica, ga lahko odpremo do razmeroma omejenih 135 stopinj.

Pri prenosnikih je varčnost pomembnejša odlika od zmogljivosti.

Tipkovnica je glede na tanko ohišje zelo kakovostna z dobrim, izrazitim povratnim odzivom in brez udiranja. Osvetljena je od zadaj, v desnem spodnjem vogalu pa je bralnik prstnih odtisov. Spletna kamera seveda podpira tudi prijavni sistem Windows Hello.

Strojno je prenosnik opremljen z aktualno generacijo Intelovih procesorjev, v našem primeru s Core Ultra 7 258V. Ta ima štiri hitra in štiri varčna jedra brez večnitnega delovanja. Procesor se izkaže za zelo varčnega. Vzdržljivost akumulatorja je po našem preizkusu zelo dobra in ocenjujemo, da bi lahko z varčno uporabo brez težav prišli nekje do 15 ur delovanja. Pomnilnika je imel preizkušen model dobrih 32 GB, podatke pa pišemo na SSD velik 1 TB, kar bi moralo biti za večino uporabnikov dovolj. Sestava je tudi dovolj hladna, saj se ohišje med delom ne segreje preveč, hkrati ostane prenosnik dovolj tih tudi med daljšimi zahtevnejšimi opravili. Tudi pri zmogljivosti nismo imeli pripomb. Intel je sicer tu trenutno nekoliko za AMD, a so (vsaj pri prenosnikih) njihovi aktualni procesorji varčnejši. In pri prenosnikih je varčnost pomembnejša odlika od zmogljivosti.

Edina resna graja, ki jo imamo za ta prenosnik, je zelo omejen nabor vmesnikov. Na voljo sta le dva USB-C in eden bo občasno zaseden zaradi napajanja. Menimo, da bo večina uporabnikov pogrešala vsaj en USB-A (ali pa se navadila na prenašanje razširitvenega vmesnika), denimo za brezžično miško. Pohvalno pa je, da Intelova brezžična kartica BE201 podpira tudi že najnovejša omrežja Wi-Fi 7, torej 802.11be.

Razen vmesnikov, ter seveda razmeroma visoke cene, gre za res odličen prenosnik v svojem razredu. Kakovostno ohišje ima odlično razmerje med volumnom in uporabno zaslonsko površino, strojna sestava pa med zmogljivostjo in varčnostjo. Hkrati v paketu dobimo odličen zaslon OLED ter zelo dobro tipkovnico.

Lenovo Yoga Slim 9 14-ILL10

Poslovni indeks PCMark 10 (Productivity): 7.858

Večpredstavnostni indeks PCMark 10 (Content Creation): 9.483

Trajanje delovanja: 8 ur, 31 minut

Zgradba in oprema: 9

Velikost in teža: 10

Mere: 31,3 × 20,3 × 1,5 cm; 1,2 kg

Značilnosti: Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB RAM, 1 TB SSD, WLAN 802.11be, bluetooth

Zaslon: 14-palčni, 3.840 × 2.400 pik, OLED, 120 Hz

Operacijski sistem: Windows 11 Pro

Cena: 2400 EUR

Za: Velikost in teža, kakovost izdelave, odličen zaslon, majhni robovi okoli zaslona.

Proti: Omejen nabor vmesnikov, zelo visoka cena.