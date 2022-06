Življenje od doma: V areni e-športov: igre zabave, denarja, bolečine in sovraštva

Razvoj področja e-športov, kjer spletni uporabniki po vsem svetu profesionalno igrajo računalniške igre, sodelujejo na turnirjih in se brusijo v posameznih igrah zato, da bi lahko dosegli čim boljši rezultat proti človeškim tekmecev, dobiva vedno večje pospeške.

Več kot dve leti trajajoča pandemija koronavirusa je bila eden izmed glavnih razlogov, da so mladi opustili igranje košarke na igrišču pred šolo in se istega športa raje lotili na mobilnih telefonih, konzolah in osebnih računalnikih. V Združenih državah Amerike so opazili, da je pandemija samo še pospešila upadanje navdušenja otrok nad športnim udejstvovanjem, poleg tega pa mladi nad športi obupajo iz preprostega razloga – ker športi niso zabavni.

