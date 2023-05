Zgodovina računalništva v Sloveniji - Veliki računalniki CDC

V Iskri se je po fiasku z licenčno proizvodnjo računalnikov Zuse Z-23 in neuspešni nabavi elektronskega računskega stroja UNIVAC 1004 za lastne potrebe leta 1966 začelo znova premikati. Sklenili so kooperacijsko in zastopniško pogodbo s podjetjem CDC (Control Data Corporation). V Iskrini tovarni instrumentov v Horjulu so začeli izdelavo nekaterih sestavnih delov za svoje računalnike, prevzeli pa so tudi zastopništvo CDC za področje celotne Jugoslavije. Dogovarjali so se za licenčno proizvodnjo enega izmed svojih manjših računalnikov, vendar projekt takrat ni bil realiziran.

Podjetje CDC je v 60. letih izdelalo vrsto zelo zmogljivih in cenovno ugodnih tranzistorskih računalnikov druge generacije. Računalnik CDC 3100 je imel zmogljivost približno 0,5 MIPS (500.000 ukazov v sekundi) pri taktu dobrih 400 kHz, računalnik CDC 3300 pa kar 0,8 MIPS pri taktu 800 kHz. To je bilo za ta čas precej glede na to, da je imel takrat najmočnejši računalnik na svetu CDC 6600 približno 3 MIPS in je ohranil mesto najmočnejšega vse do leta 1969. (Mimogrede, po različnih načinih izračunavanja današnji procesorji za osebne računalnike zmorejo do milijona MIPS.) Računalnike CDC serije 3000 so v drugi polovici 60. let dobili tudi v švicarskem CERN-u, na univerzi v Oslu ter v nemškem meteorološkem centru. Nekaj je bilo nameščenih v Franciji in Angliji, konec 60. pa tudi na Madžarskem v Narodni akademiji znanosti. Računalnik CDC 3300 so imeli še v Bratislavi, Pragi in Bukarešti.

