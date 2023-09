Zgodovina računalništva v Sloveniji: Mini računalniki

V obdobju burnega računalniškega razvoja v obdobju med 1968 in 1972, ki večinoma sloni na računalnikih IBM/360, je vredno omeniti še nekaj drugih manjših sistemov. Že s tranzistorsko tehnologijo druge generacije so nastali pogoji za razvoj številnih manjših in dostopnejših računalnikov, ki so se lažje umeščali v klasično pisarniško okolje.

Miha Urh in Boštjan Špetič

Zakup člankov