Zgodovina računalništva v Sloveniji: Druga generacija IBM/370

Kljub zakonski zaščiti, ki jo je v 80. letih uživala domača računalniška proizvodnja s svojimi mini in supermini računalniki, je IBM uspešno ohranjal večinski delež tudi na slovenskem tržišču. Z novo generacijo računalnikov IBM/370 so se v tem času opremile številne pomembne domače organizacije. Uporabniki so namestili nekaj izredno pomembnih srednje velikih računalnikov IBM 3031, nato pa so pograbili predvsem ugodne nove računalnike IBM 4341.

Pri IBM je drugo polovico 70. zaznamovala vedno večja konkurenca v obliki z IBM/370 združljivih računalnikov. Predvsem v podjetjih Amdahl in Fujitsu so takrat po primerljivih cenah na trgu ponudili še bolj zmogljive računalnike, ki so bili povsem združljivi s strojno in programsko opremo računalnikov IBM/370. Z novo generacijo računalnikov so zato konec 70. let v IBM poskušali nadoknaditi zaostanek za tekmeci. Sprva so še vztrajali pri že nekoliko zastareli tehnologiji logičnih vezij IBM MST, vendar jim je po zaslugi drugih inovacij procesne enote nove generacije uspelo zmanjšati kar za polovico, znižali pa so tudi proizvodne stroške. Uporabniki so podjetje zasuli z novimi naročili.

