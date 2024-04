Zgodovina računalništva v Sloveniji - Druga generacija DEC VAX

V drugi polovici 80. let sta se domače univerzitetno računalništvo in akademsko računalniško omrežje še naprej krepila. Računalniški center Univerze v Mariboru je bil v tem času en izmed najvidnejših in najhitreje rastočih centrov v državi. Tamkajšnja namestitev računalnika DEC VAX 8800 predstavlja pomembno prelomnico in sovpada z začetkom obratovanja javnega omrežja za paketni prenos podatkov v Sloveniji.

Tretja generacija klasičnih računalnikov, utemeljenih na integriranih vezjih, je v 80. vse težje tekmovala z vedno bolj zmogljivimi mikroračunalniki. Proizvajalci so si pri povečevanju zmogljivosti in energijske učinkovitosti vezij pomagali z različnimi prijemi – od inovativnih metod hlajenja do novih proizvodnih tehnologij, kot je računalniško načrtovanje. Sredi 80. so nastali eni izmed zadnjih novih računalnikov tretje generacije, med njimi tudi supermini računalniki serije DEC VAX 8000. To so bili eni izmed največjih računalnikov podjetja, pogosto tudi v večprocesorskih izvedbah. Njihove centralne procesne enote so delno uporabljale staro bipolarno tehnologijo, delno pa že nova vezja z visoko sistemsko integracijo, ki so jih zanje izdelovali v Motoroli. Uporabljali so do 32 MB glavnega pomnilnika, ki je bil prav tako že izdelan v sodobni monolitni tehnologiji. Nekaj računalnikov DEC VAX 8000 so v drugi polovici 80. namestili na obeh domačih univerzah.

