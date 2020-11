Zgodba o najbogatejšem človeku

Pandemija novega koronavirusa je življenje posameznika prestavila na splet. Medtem ko so se zaradi tega številna podjetja znašla v škripcih, druga cvetijo kot še nikoli. Med temi je tudi največji spletni prodajalec Amazon.

Jeff Bezos se je najstniški mami Jacklyn in očetu Tedu rodil leta 1964 kot Jeffrey Preston Jorgensen. Ko se je par ločil, je Jeffa posvojil mamin novi mož, kubanski priseljenec Miguel Bezos. Jeff do desetega leta starosti ni vedel, da Miguel ni njegov pravi oče. To so mu povedali na isti dan, ko je izvedel, da mora nositi očala. Zadnje ga je precej bolj ganilo. Njegov pravi oče je bil lastnik kolesarske prodajalne Road Runner Bike Center. Z njim Jeff ni imel nobenih stikov. Da je njegov sin med bogatejšimi prebivalci planeta, je Ted Jorgensen izvedel šele med intervjujem za knjigo The Everything Store.

Zakup člankov