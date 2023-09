Zelena tehnološka revolucija

V hitro razvijajočem se svetu tehnologije, kjer so inovacije imperativ, smo priče preobrazbi, kaj preobrazbi, kar revoluciji. Zelene barve. Nekdanji v energetsko varčnost usmerjeni »zeleni IT« zamenjujeta trajnost in skrb za okolje na vsakem koraku. Bo industrija IKT talec okolju prijaznih praks?

Na kratko: ne. Se bo kaj v IT spremenilo zaradi trajnostnih in okoljskih prizadevanj? Vsekakor. Panoga IKT je zaradi svoje eksponentne rasti in hitrega napredka pogosto tarča kritik in očitkov zaradi velikega ogljičnega odtisa. Podatkovni centri, ki so hrbtenica digitalnih storitev, porabljajo enormne količine energije in prispevajo k emisijam toplogrednih plinov. Samo leta 2020 naj bi podatkovni centri po svetu porabili več kot 200 teravatnih ur električne energije. To je več kot znaša celotna letna poraba številnih držav. In vendar nam brez oblačnih storitev in telekomunikacij živeti ni …

