Združene države Amazona

Sredi 90. let, ko sem hodila v srednjo šolo, se je moja družina preselila v predmestje Seattla, ker je oče dobil službo v Boeingu. Starši so naju s sestro ob vikendih vozili v nakupovalno središče Bellevue Square. Sedela sem na preprogi v knjigarni B. Dalton in brala revije. Dva kilometra naprej po cesti Bellevue Way, v garaži najete hiše, je Jeff Bezos ustanavljal Amazon.

Vauhini Vara, The Atlantic

