Zdravje v pisarni

Pisarniško delo fizično ni tako naporno, kot je delo v skladišču ali za tekočim trakom, vendar takisto pusti posledice na zdravju posameznika. Redno in dolgo sedenje pred zaslonom ter tipkanje z rokami v isti pozi za telo pač nista naravna. To prisiljeno držo smo si izmislili sami in prav je, da njene posledice tudi saniramo. Najboljša protiutež so naslednje aplikacije, ki jih vzamemo s seboj v službo.

Odmor, ki si ga med službenim časom vzamemo, da vstanemo in odkorakamo stran od računalnika, se imenuje aktivni odmor. Popolno načrtovanje in izvajanje aktivnega odmora namesto nas prevzame aplikacija Active Pause, ki poskrbi, da si med delom poleg rok, nog, vratu in glave redno spočijemo tudi oči.

Zakup člankov