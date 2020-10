ZDA proti Microsoftu

Ob prelomu tisočletja se je v ameriških sodnih dvoranah dogajal proces, brez uspešnosti katerega danes bržkone ne bi bilo Googla, družabnih omrežij in pretočnih storitev, kot jih poznamo. Združene države Amerike so tožile takrat najuspešnejše in nadvse priljubljeno tehnološko podjetje Microsoft. Vzrok? Izkoriščanje monopolnega položaja in zatiranje tekmecev.

Konec 20. stoletja je zaznamoval sodni primer Združenih držav Amerike proti takrat najmočnejšemu z računalniki povezanemu podjetju Microsoftu. Programski gigant je bil v tistem času prava računalniška hobotnica, z lovkami na praktično vseh pomembnih področjih razvoja. Razen na področju svetovnega spleta, kjer ga je s svojim brskalnikom prehitelo podjetje Netscape. Medtem ko je Microsoft spal na lovorikah in zamudil začetno spletno eksplozijo, je Netscape Navigator milijonom uporabnikov prvi predstavil užitkarsko spletno pohajkovanje in podjetje iz Redmonda prisilil v razvpit manever hitrega posnemanja (beri: razvoj kopije obstoječega programa). Leta 1995 so splavili Internet Explorer in s sumljivimi manevri poskrbeli, da so ga proizvajalci računalnikov privzeto uporabili.

