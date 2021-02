Zbogom, Flash, pozdravljen, Flashpoint

Tehnologija Flash je z nami že od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je uveljavila kot standard za prikaz večpredstavnostnih vsebin na spletu. Flash so razvijalci uporabljali na sto in en način, med drugim tudi za izdelavo računalniških iger. Adobe je z letom 2021 platformo ukinil in čudoviti spletni izdelki zabave so bili skoraj za vedno izgubljeni. Rešil jih je projekt Flashpoint.

Varnost interneta je rešena, Flasha ni več. Tako bi se lahko glasil naslov članka o bridkem koncu problematične tehnologije, ki je krojila splet od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja. Kot vsaka stvar ima tudi ukinitev Flasha dobre in slabe plati. Če je varnostni vidik vsekakor dobra novica, so z ukinitvijo tehnologije pokopane igre in animacije razlog za žalovanje. Del igričarske zgodovine na srečo rešijo ustvarjalci projekta Flashpoint.

