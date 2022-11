Zakaj še vedno tiskamo?

Ste se kdaj vprašali, zakaj še vedno tiskamo dokumente? Je to res potrebno? Je in ni. Čeprav so tiskanju in tisku analitiki že neštetokrat napovedali popoln zaton, do tega vendarle (še) ni prišlo. Še najhuje so jo odnesli časopisi in revije, teh je res manj ali pa so tanjši. Kaj pa tiskanje v poslovnih okoljih? Še vedno je prisotno in le počasi upada, če sploh. Študije (v ZDA, da ne bo pomote) so pokazale, da povprečen pisarniški delavec natisne približno 10.000 listov letno (kaj, hudiča, tiskajo!?), torej je tiskanje še vedno sestavni del poslovanja večine podjetij. Čeprav se vedno več podjetij seli k digitaliziranim načinom dela, podjetja še vedno »na veliko« tiskajo. Zakaj?

Pravzaprav obstajajo trije glavni razlogi za uporabo tiskalnikov pri delu. Tiskamo za namene urejanja, branja in deljenja dokumentov oziroma informacij, ki jih nosijo. Čeprav se ti razlogi na prvi pogled zdijo razmeroma enostavni, so v resnici večplastni. Vzemimo prvi primer: urejanje dokumenta. Ko več ur strmite v računalniški zaslon, se lahko vaše oči poigravajo z vami. Zaposleni se pogosto pritožujejo, da izgubijo koncentracijo, ko je na vrsti (dolgotrajno) urejanje nalog na računalniškem zaslonu. Tiskani dokumenti nam pomaga bolje »prebaviti« informacije in omogočajo kritično analizo med ključno fazo urejanja vsebine dokumentov.

