Zakaj (pri vas) BPM ne deluje?

Je tudi v vašem podjetju prišla na vrsto zahteva po izboljšanju poslovne uspešnosti? Ste sami iskali rezerve ali pa ste vendarle poklicali svetovalce, morda celo strokovnjake (ne, to ni eno in isto, verjemite)? Ste morda zagrizli v jabolko digitalne preobrazbe in priznali, da bo treba v prihodnje delati drugače? Če ste na katerokoli od zgornjih vprašanj odgovorili pritrdilno, je zelo verjetno, da ste se soočili z izzivom prenove ali optimizacije poslovnih procesov, mogoče celo načrtovanja povsem novih … in, kakopak, orodij BPM.

Nekaj mesecev ali leto dni pozneje preklinjate, češ, BPM ne deluje. Drži, projekti korenitih prenov poslovnih procesov so pogosto neuspešni, a to najpogosteje ni krivda orodij, ki jih podjetja uporabljajo. Kratica BPM zagotovo pomeni različne stvari različnim ljudem, odvisno od tega, koga vprašate. Vsekakor pa je BPM v prvi vrsti disciplina upravljanja (v kratici je navsezadnje črka M), katere cilji so oblikovanje, izvajanje in spremljanje poslovnih procesov za zagotavljanje stalnih izboljšav in inovacij za rast poslovanja. Če še enkrat in predvsem počasi preberete omenjeno definicijo, boste ugotovili, da govori o stalnih izboljšavah in inovacijah, ne pa nekem nespremenljivem stanju ali nečem, kar postaviš in potem zgolj še uporabljaš.

