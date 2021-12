Zakaj je digitalna preobrazba težav(n)a?

Digitalna preobrazba ni zgolj uvajanje nove programske opreme, tehnologij in procesov, ki so učinkovitejši in avtomatizirani ter zamenjujejo tradicionalne poslovne prakse (in procese), ampak je povsem nov, inovativen način, kako delati tisto, kar predstavlja srce in konkurenčno prednost podjetja. A ponovno izumiti nikoli ni bilo lahko.

Podjetja morajo ob digitalni preobrazbi upoštevati vse – od tega, kako se bodo ljudje odzvali na spremembe, kako bo preobrazba vplivala na odnose s strankami ter na stroške, do tega, kako se bo uskladila s poslovnimi cilji, in tako naprej. Digitalna preobrazba da podjetju možnost, da svoje poslovanje popelje v prihodnost, postane (še) bolj konkurenčno in raste ter se širi na nova področja.

